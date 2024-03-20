Аккуратнее со "старыми" препаратами: Россиянам назвали правильное время приёма лекарств

Время приёма лекарства продиктовано его предназначением и лекарственной формой (то есть где оно будет рассасываться: в желудке, тонком кишечнике или толстой кишке). Медицинские тонкости aif.ru объяснил кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский.

"До еды обычно принимаются те препараты, действие которых может подавляться пищей, либо те, которые предназначены для лучшего усвоения продуктов питания. При этом следует воздерживаться от приёма на голодный желудок нестероидных противовоспалительных препаратов, которые раздражают слизистую желудка и могут стать причиной язвы", — рассказал эксперт.

Витамины и пищевые добавки, оказывающие действие только вместе с пищей, принимаются, соответственно, во время еды. А препараты от изжоги и те, которые облегчают переваривание, подождут до окончания трапезы.

Оказалось, однако, что такие строгие предписания касаются по большей части "старых", давно выпускаемых препаратов. Большинство современных можно употреблять вне зависимости от приёма пищи: их лекарственные формы предназначены для рассасывания в нужной части ЖКТ.