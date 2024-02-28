Названы 5 препаратов-ядов, которыми до смерти залечили тысячи больных

Человечество множество раз проходило через сюжеты, когда определённое лекарство считали полезным и эффективным, но с развитием технологий медицины и фармакологии специалисты делали совершенно противоположные выводы и доказывали пагубное воздействие препарата. В истории была практика лечения морфином, радием и "кока-колой", но "Вечерняя Москва" вспомнила о пяти более актуальных случаях.

Фенспирид

В 2019 году СМИ раструбили призыв выбросить из своей аптечки все препараты, где содержится это вещество. В результате исследований во Франции выяснилось, что фенспирид не только бесполезен при лечении кашля, но и имеет пагубное действие на сердечно-сосудистую систему, повышая вероятность развития аритмии. Отмечается, что путём нарушения сердечного ритма вещество может привести к остановке сердца.

Флупиртин

Это ненаркотический анальгетик центрального действия, который использовался в производстве обезболивающих препаратов. Исследования показали, что флупиртин оказывает крайне пагубное воздействие на функции печени, что может привести к её критическим поражением с вероятностью летального исхода. Зафиксированных случаев смертей от этого препарата на данный момент 23.

Валсартан

Вещество получило широкое использование в производстве таблеток от повышенного давления. Проверки показали в нём наличие N-нитрозодиметиламина (NDMA), который представляет собой опасную токсичную примесь. NDMA может наносить вред печени, провоцируя при этом развитие онкологии.

Соматотропин, или гормон роста

В наше время учёные называют соматотропин причиной развития болезни Крейтцфельда- Якоба, которая может провоцировать возникновение болезни Альцгеймера. Отмечается также влияние вещества на развитие онкологических заболеваний у людей, принимающих гормон роста постоянно.

Гидроксихлорохин

Этот противомалярийный препарат испытывали во время пандемии коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заподозрила, что средство оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Учёные из Франции в ходе изучения препарата пришли к выводу, что его использование привело к почти 17 тысячам смертей. Среди побочных эффектов отмечается сердечная недостаточность, почечная недостаточность, гемолитическая анемия и рабдомиолиз.