"Тремор, обмороки и одряхление": Врач раскрыл опасность модного у звёзд препарата для похудения

Препарат для лечения сахарного диабета второго типа "Оземпик" (семаглутид), который многие знаменитости используют, чтобы похудеть, несёт в себе большую опасность для здоровья. С какими последствиями можно столкнуться после его приёма и почему лучше вообще отказаться от него, объяснил врач-психотерапевт, эксперт Университета образовательной медицины (УОМ) Михаил Гаврилов.

"Данный препарат был создан для лечения сахарного диабета второго типа, он помогает справиться с нарушениями углеводного обмена. Но он не предназначен для быстрого похудения в эстетических целях. И если человек, не страдающий диабетом, начнёт принимать средство не по назначению, то он похудеет, но результат не сохранит. Также вес возвращается и у людей с ожирением и сахарным диабетом после окончания приёма", — подчеркнул медик в беседе с kp.ru.

По его словам, для сохранения желаемого эффекта нужно принимать указанный препарат постоянно. В противном случае наступит синдром отмены, а вес вернётся в течение года или даже раньше. Кроме того, может заметно ухудшиться здоровье. Например, препарат снижает уровень глюкозы за счёт выработки инсулина, указал специалист.

Кроме того, у человека могут возникнуть обмороки, тошнота, тремор, боли в животе. Возможны паралич желудка и торможение перистальтики, добавил Гаврилов. Под воздействием подобных лекарств нарушается работа регуляторных систем и запускается процесс одряхления и преждевременного старения организма.