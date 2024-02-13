Дана Борисова потеряла сознание, пытаясь похудеть модным способом

Дочь телеведущей Даны Борисовой обнаружила мать без сознания дома. Девушка не растерялась и сразу же вызвала скорую. Родственники переживали, что звезда могла вернуться к употреблению запрещённых веществ, однако это оказалось не так. Борисову госпитализировали, после чего провели полное обследование. Выяснилось, что телеведущая пыталась похудеть с помощью препарата для диабетиков. Борисова призналась, что не смогла сбросить вес традиционными методами, поэтому и прибегла к этому способу.

О проблемах со здоровьем телеведущей стало известно после того, как она появилась в эфире программы Андрея Малахова, который, как известно, в прошлом помог Борисовой в борьбе с зависимостью — оплатил дорогостоящее лечение в закрытой клинике за границей.

Медики не обнаружили в крови у телеведущей запрещённых веществ, но зато у неё был существенно понижен уровень глюкозы и белка. Такие серьёзные проблемы могут угрожать жизни. Специалисты настоятельно рекомендовали Борисовой пройти обследование ещё раз, а также перестать принимать препарат.

"Колола препарат для диабетиков два раза в неделю. Он очень модный, многие на нём худеют — у меня не получалось с диетами, поэтому пыталась так. Даже дочке два укола сделала. Да, нельзя! Привлеките меня к уголовной ответственности", — сказала Борисова.

Сейчас телеведущая уже чувствует себя лучше.

"Уже лучше. Потеря сознания и все эти состояния — это побочка от приёма препарата для похудения", — приводит её слова kp.ru.