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22 января, 11:51

Названо популярное лекарство от насморка, которое грозит детям смертью

Врач Марнова предупредила, что нафтизин опасен для детей смертью

Препарат нафтизин, который приписывают пациентам от заложенности носа, может привести к летальному исходу при лечении детей. Об этом рассказала отоларинголог Светлана Марнова.

"Нафтизин может привести к угнетению дыхательного центра и брадикардии — замедлению частоты сердечных сокращений у детей. Ребёнок при этом засыпает и не просыпается. Особенно опасна форма капель для носа: с ними легко получить передозировку. Гораздо безопаснее спреи для носа, так как каждое впрыскивание содержит одинаковую дозу активного вещества", — подчеркнула эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Доктор уточнила, что нафтизин не используют в США и некоторых других странах для лечения детей младше 12 лет, уточнила Марнова. По её словам, этот препарат и другие сосудосуживающие могут вызвать судороги, нарушения сердечного ритма, головную боль и привыкание. Именно поэтому человек вынужден постоянно использовать подобные средства для прочищения носа. Дети в этом плане более уязвимы, чем взрослые, пояснила медик.

Вместо сосудосуживающих препаратов Марнова рекомендует использовать гипертонические растворы с высоким содержанием соли. Они тоже снимают отёк слизистой носа, освобождают дыхание, но при этом практически не вызывают нежелательные реакции.

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А ранее Лайф писал что людям с проблемами с сердцем опасно пользоваться каплями для носа. Препараты могут спровоцировать аллергию, головокружение, ухудшить зрение, вызвать судороги, а также сильнейшую зависимость.

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Дарья Нарыкова
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