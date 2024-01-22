Названо популярное лекарство от насморка, которое грозит детям смертью

Препарат нафтизин, который приписывают пациентам от заложенности носа, может привести к летальному исходу при лечении детей. Об этом рассказала отоларинголог Светлана Марнова.

"Нафтизин может привести к угнетению дыхательного центра и брадикардии — замедлению частоты сердечных сокращений у детей. Ребёнок при этом засыпает и не просыпается. Особенно опасна форма капель для носа: с ними легко получить передозировку. Гораздо безопаснее спреи для носа, так как каждое впрыскивание содержит одинаковую дозу активного вещества", — подчеркнула эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Доктор уточнила, что нафтизин не используют в США и некоторых других странах для лечения детей младше 12 лет, уточнила Марнова. По её словам, этот препарат и другие сосудосуживающие могут вызвать судороги, нарушения сердечного ритма, головную боль и привыкание. Именно поэтому человек вынужден постоянно использовать подобные средства для прочищения носа. Дети в этом плане более уязвимы, чем взрослые, пояснила медик.

Вместо сосудосуживающих препаратов Марнова рекомендует использовать гипертонические растворы с высоким содержанием соли. Они тоже снимают отёк слизистой носа, освобождают дыхание, но при этом практически не вызывают нежелательные реакции.