Лор назвала два способа избавиться от капельной зависимости

Побороть зависимость от капель в нос можно при помощи двух методов — консервативного или хирургического. Об этом газете "Известия" рассказала врач-оториноларинголог Дарья Харина.

Доктор пояснила, что всё зависит от причины привыкания, а решение часто остаётся за врачом. По её словам, избавиться от зависимости поможет и правильно подобранная терапия. Например, консервативное лечение предполагает промывание носа, приём стероидных или антигистаминных препаратов, физиопроцедуры и другие средства.

"Для избавления от зависимости нужно, чтобы сосуды слизистой оболочки стали вновь чувствительными к собственным стимуляторам и пришли в тонус. Для этого может потребоваться время, иногда до двух недель. В это время нужно полностью отказаться от использования капель", — пояснила Харина.

Порой, правда, без капель уже не обойтись. Тогда допускается использовать спреи длительного действия. Они считаются более безопасными и действенными. После пяти дней использования нужно оценить ситуацию. Если ничего не меняется, необходимо снизить концентрацию растворов. Можно использовать и детские спреи, если брызгать только в заложенную часть носа, а для хорошего сна лучше приподнимать подушку на 30 градусов.

Что касается хирургического метода, речь идёт в том числе о радиоволновой вазотомии нижних носовых раковин и о септопластике. Также для облегчения состояния можно использовать "отвлекающую терапию", включая физнагрузку, горячие ванны для ног и чай.