Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Путин оставил послание для волонтёров своего предвыборного штаба

АвтоВАЗ решил зарегистрировать товарный знак в форме буквы Х

Путин проводит первое мероприятие в качестве кандидата в президенты России

В Севастополе объявлена воздушная тревога, транспорт остановили

Путин назвал главную задачу гаишников в России

Вертолёт оборвал ЛЭП при аварийной посадке в Брянской области

В Москве простились с погибшим после ДТП поэтом Львом Рубинштейном

Пакистан решил отозвать посла из Ирана

Армия России нанесла удар по логову Иностранного легиона ВСУ

Российские средства ПВО за сутки сбили 11 снарядов РСЗО "Ольха" и Vampire

Отоларинголог предупредила об опасности капель в нос для сердца

Врач Марнова предупредила, что капли в нос опасны для работы сердца

17 января, 15:12
Сосудосуживающие препараты опасны при аритмии. Обложка © freepik

Сосудосуживающие препараты опасны при аритмии. Обложка © freepik

Страдающие аритмией люди не должны использовать сосудосуживающие препараты, так как они способны негативно сказаться на работе сердца. Об этом "Газете.ru" рассказала отоларинголог клиники DocMed Светлана Марнова.

"Препараты для сужения сосудов в носу нельзя применять при глаукоме, атрофическом рините, феохромоцитоме, приёме ингибиторов МАО, а также после хирургических вмешательств на головном мозге. Кроме того, сосудосуживающие могут привести к нарушению сердечного ритма", — пояснила она.

Врач предупредила, что и абсолютно здоровым людям не следует злоупотреблять каплями в нос для уменьшения насморка, ведь препарат может спровоцировать аллергию, головокружение, ухудшить зрение, вызвать судороги, а также сильнейшую зависимость. Он очень быстро вызывает привыкание, а это одно из самых отрицательных его воздействий на организм. Никакого безопасного периода использования не существует, отметила она. В идеале капли для носа следует убрать из домашней аптечки или использовать в случае очень сильной заложенности не более пяти дней.

Доктор уточнила, что детям и беременным женщинам вообще нельзя применять сосудосуживающие препараты. Альтернативой для борьбы с неприятными симптомами медик назвала препараты с солевым раствором, которые также можно приобрести в аптеках.

Перечислены способы избавиться от заложенности носа без опасных аптечных средств
Перечислены способы избавиться от заложенности носа без опасных аптечных средств

Ранее Лайф писал, что один из народных способов лечения насморка, болезней ушей и горла — прикладывать горячие яйца (и вообще что-то горячее) к носу. Однако это может значительно ухудшить состояние больного и привести к осложнениям.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!