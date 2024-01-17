Отоларинголог предупредила об опасности капель в нос для сердца Врач Марнова предупредила, что капли в нос опасны для работы сердца 17 января, 15:12 Сосудосуживающие препараты опасны при аритмии. Обложка © freepik

Страдающие аритмией люди не должны использовать сосудосуживающие препараты, так как они способны негативно сказаться на работе сердца. Об этом "Газете.ru" рассказала отоларинголог клиники DocMed Светлана Марнова.

"Препараты для сужения сосудов в носу нельзя применять при глаукоме, атрофическом рините, феохромоцитоме, приёме ингибиторов МАО, а также после хирургических вмешательств на головном мозге. Кроме того, сосудосуживающие могут привести к нарушению сердечного ритма", — пояснила она.

Врач предупредила, что и абсолютно здоровым людям не следует злоупотреблять каплями в нос для уменьшения насморка, ведь препарат может спровоцировать аллергию, головокружение, ухудшить зрение, вызвать судороги, а также сильнейшую зависимость. Он очень быстро вызывает привыкание, а это одно из самых отрицательных его воздействий на организм. Никакого безопасного периода использования не существует, отметила она. В идеале капли для носа следует убрать из домашней аптечки или использовать в случае очень сильной заложенности не более пяти дней.

Доктор уточнила, что детям и беременным женщинам вообще нельзя применять сосудосуживающие препараты. Альтернативой для борьбы с неприятными симптомами медик назвала препараты с солевым раствором, которые также можно приобрести в аптеках.

Ранее Лайф писал, что один из народных способов лечения насморка, болезней ушей и горла — прикладывать горячие яйца (и вообще что-то горячее) к носу. Однако это может значительно ухудшить состояние больного и привести к осложнениям.

Авторы Татьяна Миссуми