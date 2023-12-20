Врач объяснил, почему нельзя лечить насморк горячими яйцами. Нет, не потому что дорого Врач Липский: Прогревание носа при насморке может привести к гаймориту и сепсису 20 декабря, 12:35 Врач объяснил, почему нельзя лечить насморк горячими яйцами. Обложка © Shutterstock

Один из народных способов лечения насморка, болезней ушей и горла — прикладывать горячие яйца (и вообще что-то горячее) к носу. Однако это может значительно ухудшить состояние больного и привести к осложнениям. Об этом Лайфу рассказал врач-отоларинголог Станислав Липский.

Доктор объяснил, что при насморке происходит отёк слизистой полости носа, начинается выделение слизи (она же сопли) и в определённый момент её отток может быть нарушен из-за выраженного отёка, происходит застой слизи, а прогревание только усиливает насморк. Поэтому простуда может стремительно смениться гайморитом (правильное официальное название — верхнечелюстной синусит).

А далее пациенту может грозить поражение глаз (флегмона орбиты, то есть нагноение глазного яблока), воспаление различных структур головного мозга (арахноидит, менингит, энцефалит, тромбоз кавернозного синуса), сепсис (бактериальное заражение крови), которые могут приводить к летальному исходу или оставлять тяжёлые последствия для организма.

В случае течения насморка более семи дней и/или при появлении на фоне насморка головной боли, тяжести в глазах, скуловых областях, щеках необходимо обращаться к лор-врачу. Никаких народных методов при лечении лор-органов я не знаю Станислав Липский Врач-отоларинголог Центральной поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина"

Для улучшения состояния слизистой полости носа Липский посоветовал применять средства для уменьшения отёка, улучшения оттока слизи, её разжижения. И обязательно показаться врачу.

При этом врачи считают, что избавиться от насморка можно за три дня. Для освобождения от заложенности носа подойдут сокращающие слизистую препараты, антисептические и соляные растворы, а также смягчающие, увлажняющие и питающие средства. Но, если за это время ситуация не улучшилась, придётся идти в больницу.

Авторы Андрей Горяничев