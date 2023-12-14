Шеф-повар после слов Путина на прямой линии рассказал, что лучше приготовить из 10 яиц

Московский шеф-повар Сергей Волконенков рассказал, какие блюда можно приготовить из десятка яиц. Поводом для этого стали слова президента России Владимира Путина на совмещённой прямой линии и пресс-конференции. Там глава государства объяснил, что стоимость куриных яиц выросла из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. Путин извинился перед россиянами за повышение цен и назвал это сбоем в работе правительства. Отвечая на вопрос о яйцах, президент также заявил, что раньше мог отведать на завтрак целый десяток. По словам шеф-повара, всего из одного десятка яиц можно приготовить сразу три блюда: омлет, салат "Мимоза" и шарлотку.

"Так, для салата "Мимоза" потребуется от четырёх яиц. Сначала запекаем картофель и морковь, отвариваем яйца, добавляем немного лука шалот, лосось горячего копчения, — всё мелко нарезаем, добавляем майонез, выкладываем слоями яичный белок, верхний слой из желтка декорируем красной икрой и укропом", — приводит "Газета.ru" слова специалиста.