Россиянам рассказали, как избавиться от насморка за три дня, чтобы не ходить к врачу

Для избавления от заложенности носа в домашних условиях подойдут сокращающие слизистую препараты, антисептические и соляные растворы, а также смягчающие, увлажняющие и питающие маслянистые средства. Об этом NEWS.ru рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

"Если вы хотите сами поправить здоровье, без помощи доктора, никто вас не связывает по рукам и ногам, но тут история в разумности и целесообразности. Если это удалось сделать за пару дней, то прекрасно, вы молодец и правильно всё сделали", — сказал специалист.

По его словам, все перечисленные лекарства можно найти в аптеке. Если же за два-три дня проблема не решится, нужно обратиться за медицинской помощью.