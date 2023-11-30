Россиянам рассказали, как избавиться от насморка за три дня, чтобы не ходить к врачу
Лор Зайцев: Если насморк не прошёл за три дня, необходимо обращаться к врачу
Для избавления от заложенности носа в домашних условиях подойдут сокращающие слизистую препараты, антисептические и соляные растворы, а также смягчающие, увлажняющие и питающие маслянистые средства. Об этом NEWS.ru рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.
"Если вы хотите сами поправить здоровье, без помощи доктора, никто вас не связывает по рукам и ногам, но тут история в разумности и целесообразности. Если это удалось сделать за пару дней, то прекрасно, вы молодец и правильно всё сделали", — сказал специалист.
По его словам, все перечисленные лекарства можно найти в аптеке. Если же за два-три дня проблема не решится, нужно обратиться за медицинской помощью.
А ранее терапевт объяснил, почему зимой опасно ходить без шапки. По словам врача, тепло выходит из организма через мягкое и твёрдое нёбо, а это чревато множеством заболеваний — от насморка до воспаления среднего уха и пневмонии.