Лор объяснил, как правильно избавиться от заложенности носа

Чтобы избавиться от заложенности носа, необходимо использовать антисептики на водной основе, соляные растворы, косточковые масла и смягчающие препараты. Об этом рассказал отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, при остром рините сосудосуживающие капли не смогут снять воспаление, так как заложенность обычно имеет вирусный характер.

"Есть смягчающие препараты, например персиковое или абрикосовое масло, так называемые косточковые масла, которые будут увлажнять слизистую; отвлекающая терапия в виде соляных растворов. Всё это прекрасно помогает", — подчеркнул лор в беседе с NEWS.ru.

Если человек всё-таки не может обойтись без сосудосуживающих капель, лучше заменить их на детские. По словам эксперта, подобные лекарства нужно капать два-три дня, максимум — четыре. Медик советует использовать их сначала два раза в сутки, а потом — один. Если улучшений не наблюдается, нужно обратиться к специалисту.