Перечислены способы избавиться от заложенности носа без опасных аптечных средств

Если добавить пару капель лимонного или эвкалиптового масла в чайную ложку обычного растительного, получится хорошее средство от насморка. Им нужно смазать горло и кожу вокруг ушей, рекомендовал "Царьград".

Лимонное и эвкалиптовое масло можно наносить на носовой платок и носить его с собой. Полезно также добавлять в салаты, супы и чай листья мелиссы лимонной и пить два-три раза в день чай из ромашки, эхинацеи, солодки и цветков чёрной бузины. А для выведения слизи хорошо подойдёт настой подорожника — одна столовая ложка на стакан кипятка.

Врач общей практики Сергей Алендеев предупредил, что самолечением при насморке заниматься опасно, это может привести к осложнениям.

"Опасность самолечения при насморке ещё и в том, что система "ухо-горло-нос" взаимосвязана. И если ваш насморк "разыграется" и приведёт к отиту, то проблема окажется ещё серьёзнее", — объяснил специалист.