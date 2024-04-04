Россиян предупредили о последствиях бесконтрольного приёма витаминов

Самолечение может привести к гипервитаминозу — переизбытку витаминов. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала врач-терапевт Екатерина Мымрина.

Собеседница издания рассказала, что обычно гипервитаминоз вызывают жирорастворимые витамины, к которым относятся А, Д и Е. Несмотря на это, такие водорастворимые препараты, как витамин С, могут вызвать острую реакцию при превышении разовой дозы. Среди наиболее распространённых симптомов гипервитаминоза медик выделила головные боли, тошноту, расстройства работы желудочно-кишечного тракта, нарушение обмена веществ, а также острые аллергические реакции.

"Гипервитаминоз может возникнуть по разным причинам, включая самолечение, неконтролируемый приём витаминных добавок без консультации с врачом, употребление медицинских препаратов с высоким содержанием витаминов и избыток витаминов в пище", — заявила врач-терапевт медцентров "Андреевские больницы Неболит".

Чтобы предотвратить переизбыток витаминов, Мымрина посоветовала разнообразить своё питание и не заниматься самолечением, так как последнее может привести к гипервитаминозу. Также она рекомендовала соблюдать назначенные дозировки и консультироваться со специалистами перед началом употребления витаминных добавок.