"Настоящий подарок организму": Эксперт рассказал, какие ростки и микрозелень особенно полезны

Весна постепенно вступает в свои права, снег почти растаял. В то время когда человек испытывает нехватку витаминов после зимнего периода, первые всходы зелени являются настоящим подарком организму. Почему её ростки стоит включать в рацион и какие из них наиболее полезны, рассказал кандидат медицинских наук, врач-фитотерапевт Андрей Степенский.

"Начальные ростки несут в себе максимальный запас микроэлементов, витаминов. Это как яйцо у птицы или икринка у рыбы. Это максимальное насыщение растения, чтобы оно дальше развивалось. Проростки, ростки и микрозелень полезны, потому что в них очень мало вредных веществ, они низкокалорийные. Зато концентрация биологически значимых веществ — витаминов, минералов, например железа и фолиевой кислоты, а также белка, — очень высокая. И, конечно, зачастую это защита организма от каких-то инфекций, не лекарство, но профилактика", — отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.

По его словам, наиболее полезны разные виды капусты, кинза, зелёный дайкон, гранатовый амарант, сельдерей, зелёный лук, горчица, петрушка, редис, щавель, базилик, пшеница. В них содержатся витамины С, Е, К, антиоксиданты и минеральные вещества в большем количестве, чем во взрослой зелени. Помимо того, фитотерапевт советует обращать внимание на дикорастущую зелень, но собирать её нужно подальше от трасс и промышленных предприятий.

"Молодые побеги ёлочек содержат очень много витаминов. Или, например, молодая крапива. В ней, кроме витаминов, есть много различных элементов таблицы Менделеева: хром, молибден, алюминий, никель. Ещё там много хлорофилла, который вырабатывается под воздействием солнца", — заключил Степенский.