Назван хитрый способ приучить ребёнка к зелени без слёз и криков

В рационе каждого ребёнка должно содержаться достаточное количество овощей, которые насыщают подрастающий организм полезными микроэлементами. Однако зачастую дети не хотят кушать зелень вместо более вкусных лакомств. Справиться с этой проблемой родителям поможет необычный лайфхак, поделилась диетолог Лилия Стародубцева.

"Понимаю, как сложно приучить ребёнка к зелени. Можно класть зелень в процессе приготовления в блюда. Для детей постарше есть лайфхак — попробовать вырастить микрозелень самостоятельно — это подогревает интерес и побуждает пробовать зелень из любопытства", — рассказала нутрициолог в беседе с РИАМО.

Даже если у чада не получилось распробовать полезные продукты с первого раза, не стоит опускать руки, посоветовала Стародубцева. Одни и те же овощи можно каждый раз готовить по-разному до тех пор, пока не будет найден самый вкусный для ребёнка вариант.

В завершение эксперт напомнила, что мозг на 60% состоит из жиров. Именно поэтому сажать детей на "зелёную" диету недопустимо. В рационе подрастающего организма обязательно должны быть мясо, птица, рыба и яйца, подытожила диетолог.