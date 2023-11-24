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24 ноября, 00:00

Назван хитрый способ приучить ребёнка к зелени без слёз и криков

Диетолог Стародубцева: Приучить ребёнка к овощам поможет лайфхак с микрозеленью

В рационе каждого ребёнка должно содержаться достаточное количество овощей, которые насыщают подрастающий организм полезными микроэлементами. Однако зачастую дети не хотят кушать зелень вместо более вкусных лакомств. Справиться с этой проблемой родителям поможет необычный лайфхак, поделилась диетолог Лилия Стародубцева.

"Понимаю, как сложно приучить ребёнка к зелени. Можно класть зелень в процессе приготовления в блюда. Для детей постарше есть лайфхак — попробовать вырастить микрозелень самостоятельно — это подогревает интерес и побуждает пробовать зелень из любопытства", — рассказала нутрициолог в беседе с РИАМО.

Даже если у чада не получилось распробовать полезные продукты с первого раза, не стоит опускать руки, посоветовала Стародубцева. Одни и те же овощи можно каждый раз готовить по-разному до тех пор, пока не будет найден самый вкусный для ребёнка вариант.

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В завершение эксперт напомнила, что мозг на 60% состоит из жиров. Именно поэтому сажать детей на "зелёную" диету недопустимо. В рационе подрастающего организма обязательно должны быть мясо, птица, рыба и яйца, подытожила диетолог.

Большую пользу в себе содержат и цитрусовые. Однако перебарщивать с их употреблением не стоит, так как в противном случае пищеварительная система может дать сбой, предупреждал Лайф.

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Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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