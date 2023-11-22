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22 ноября, 04:11

Диетолог предостерегла россиян от чрезмерного увлечения цитрусовыми

Диетолог Бурякова: Переизбыток цитрусовых раздражает пищеварительную систему

Цитрусовые не только приносят пользу организму, но и могут навредить, если их есть в больших количествах. Об этом предупредила в беседе с "Тульской службы новостей" диетолог Юлия Бурякова.

В больших количествах цитрусовые раздражают пищеварительную систему и способны вызывать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. К тому же они могут спровоцировать аллергическую реакцию.

"Стоит напомнить, что цитрусовые — это плоды, которые произрастают не в нашей полосе: их везут издалека и довольно долго. Зачастую их срывают незрелыми, чтобы не испортились при транспортировке. И поэтому не стоит забывать о химикатах, которыми обрабатываются фрукты. Чрезмерное увлечение цитрусовыми может вызвать накопление таких вредных веществ", — предупредила Бурякова.

По её словам, максимум сколько цитрусовых можно съесть в день — 300 граммов.

Названы продукты, полезные для курильщиков

Названы продукты, полезные для курильщиков

Ранее Лайф перечислил заболевания, при которых нельзя есть цитрусовые. Например, они противопоказаны кормящим мамам, так как они могут навредить малышу.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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