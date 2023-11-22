Диетолог предостерегла россиян от чрезмерного увлечения цитрусовыми

Цитрусовые не только приносят пользу организму, но и могут навредить, если их есть в больших количествах. Об этом предупредила в беседе с "Тульской службы новостей" диетолог Юлия Бурякова.

В больших количествах цитрусовые раздражают пищеварительную систему и способны вызывать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. К тому же они могут спровоцировать аллергическую реакцию.

"Стоит напомнить, что цитрусовые — это плоды, которые произрастают не в нашей полосе: их везут издалека и довольно долго. Зачастую их срывают незрелыми, чтобы не испортились при транспортировке. И поэтому не стоит забывать о химикатах, которыми обрабатываются фрукты. Чрезмерное увлечение цитрусовыми может вызвать накопление таких вредных веществ", — предупредила Бурякова.

По её словам, максимум сколько цитрусовых можно съесть в день — 300 граммов.