Названы продукты, полезные для курильщиков

Некоторые продукты питания позволяют нейтрализовать действие никотина и дыма. Какая еда полезна для курильщиков, рассказал диетолог Андрей Бобровский.

"Любому человеку гораздо проще начать что-то принимать, чем отказаться от курения. И это очень нехорошая тенденция. Но в общем и целом продукты, нейтрализующие действие никотина и дыма, есть", — слова эксперта приводит РИА "ФедералПресс".

По его мнению, нейтрализовать никотин и табак помогут продукты, обладающие антиоксидантными свойствами. В их числе — цитрусовые, брокколи, морковь, орехи и семена подсолнечника. Бобровский призвал курильщиков добавить в рацион овощи и фрукты, а также витамины С и Е. Кроме того, удалить токсины из организма позволяют лук и чеснок.

Эксперт подчеркнул, что любителям подымить нужно пить много воды, так как она выводит всю гадость из организма. Ещё помогают тёмный шоколад и жирная рыба. Среди довольно нестандартных продуктов можно выделить куркуму и спирулину, уменьшающие уровень кадмия. Это тяжёлый металл, который содержится в табаке.