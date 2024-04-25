Химик рассказала, у каких российских лекарств нет аналогов в мире

В РФ появляется всё больше новых лекарственных препаратов отечественного производства, аналогов которых нет в других странах. Об этом рассказала доцент кафедры химической энзимологии химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Ле-Дейген. В качестве примера она приводит лекарство, разработанное российской фармкомпанией для лечения метастатической неоперабельной меланомы (рак кожи).

"Первый зарегистрированный препарат — "умный" белок, помогающий настроить иммунную систему пациента на борьбу с раком", — подчеркнула эксперт в разговоре с РИА "ФедералПресс".

Сейчас на стадии клинических испытаний находится новейший препарат для лечения болезни Хантера. Это наследственное заболевание, которое вызывает нарушения в обмене веществ человека. Уникальность лекарства заключается в способности проникать в мозг, где прогрессирование недуга особенно опасно. Препараты, которые сейчас есть на рынке, на такое не способны, резюмировала химик.