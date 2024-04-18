Правительство РФ опубликовало расширенный список жизненно важных лекарств
В России расширен перечень жизненно важных препаратов и медикаментов при болезнях, которые предусматривают дорогостоящее лечение. Соответствующее распоряжение с обновлённым списком опубликовано на сайте Правительства РФ.
"Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми наименованиями. Распоряжение об этом подписано", — сказано в тексте сообщения кабмина.
В новый перечень включили три комбинированных препарата, применяющихся при лечении пациентов с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными недугами:
- цефепим + сульбактам
- ламивудин + фосфазид
- тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат.
Помимо того, в список ЖНВЛП добавили два новых лекарства для людей с рассеянным склерозом:
- сампэгинтерферон бета-1а
- дивозилимаб.
Эти лекарства также вошли в список препаратов для помощи пациентам с трудными и редкими заболеваниями в рамках программы 14 высокозатратных нозологий.
В общей сложности список включает в себя более 800 различных позиций. Все эти препараты изготавливают на территории РФ, включая готовую лекарственную форму и синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций. Стоимость медикаментов из этого перечня регулируется государством.
А ранее россиянам объяснили, как сэкономить до 2000 рублей при покупке лекарств от простуды. Как правило, фармацевты советуют леденцы от горла, спрей в нос, порошки для снятия симптомов, витамин С и противовирусные средства. Но эксперт фармацевтического рынка утверждает, что список препаратов можно существенно сократить и подобрать доступные аналоги.
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