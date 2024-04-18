Правительство РФ опубликовало расширенный список жизненно важных лекарств

В России расширен перечень жизненно важных препаратов и медикаментов при болезнях, которые предусматривают дорогостоящее лечение. Соответствующее распоряжение с обновлённым списком опубликовано на сайте Правительства РФ.

"Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми наименованиями. Распоряжение об этом подписано", — сказано в тексте сообщения кабмина.

В новый перечень включили три комбинированных препарата, применяющихся при лечении пациентов с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными недугами: цефепим + сульбактам

ламивудин + фосфазид

тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат.

Помимо того, в список ЖНВЛП добавили два новых лекарства для людей с рассеянным склерозом: сампэгинтерферон бета-1а

дивозилимаб.

Эти лекарства также вошли в список препаратов для помощи пациентам с трудными и редкими заболеваниями в рамках программы 14 высокозатратных нозологий.

В общей сложности список включает в себя более 800 различных позиций. Все эти препараты изготавливают на территории РФ, включая готовую лекарственную форму и синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций. Стоимость медикаментов из этого перечня регулируется государством.