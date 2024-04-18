AstraZeneca пожаловалась в СКР из-за нового российского лекарства от диабета

Российское подразделение британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca пожаловалось в управление Следственного комитета по Московской области на производителя лекарственных средств АО "Химико-фармацевтический комбинат "Акрихин" из-за лекарства от диабета "Фордиглиф". Об этом пишет РБК со ссылкой на "АстраЗенека Фармасьютикалз".

Причиной жалобы является решение "Акрихина" вывести в оборот десять серий препарата "Фордиглиф" с международным непатентованным наименованием (МНН) дапаглифлозин. Согласно данным реестра Росздравнадзора, препарат от диабета поступил в продажу 11 апреля. В британо-шведской компании заявили, что оригинальное лекарство под брендом "Форсига" принадлежит AstraZeneca и в России он защищён патентом до 2028 года.

Заявление подано в СК 16 апреля. В фармкомпании возмущены, что к ней, как к патентообладателю, никто не обращался за разрешением использовать этот препарат. Там назвали незаконным введение в оборот "Фордиглифа".