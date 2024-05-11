Названы неприятные и опасные причины болей в пояснице

Боль в пояснице может свидетельствовать об истончении дисков позвоночника, предупредил профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов. Его слова приводит газета "Известия".

"Эта боль возникает или усиливается после физической нагрузки. Боль в пояснице может свидетельствовать о поликистозе яичников. Чаще всего заболевание проявляется в детородном возрасте, когда склерозируется, уплотняется оболочка яичника, из-за чего созревшие фолликулы (оплодотворённые яйцеклетки) не могут выйти в брюшную полость и маточные трубы. Если не предпринимать мер, поликистоз грозит бесплодием", — рассказал Ионов.

Ещё боль в спине может быть сигналом о проблемах с почками. Например, об их опущении, происходящем с возрастом. Бывает, в почках откладываются соли и камни, что приводит к мочекаменной болезни. Ей присуща тупая поясничная боль, сменяющаяся острой. Кроме того, тупая боль в пояснице может быть причиной месячных, протекающих болезненно, а также свидетельством опущения матки у женщин, которые много рожали.

Если в области поясницы будто что-то мешает, это может быть спаечная болезнь, возможная после операции либо при воспалительных процессах органов малого таза. Эксперт советует в этом случае принимать спазмолитики. А вот массаж делать ни в коем случае нельзя. Главное, вовремя обратиться к специалисту. Ведь некоторые заболевания органов малого таза требуют срочного врачебного вмешательства.