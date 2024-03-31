Боль в спине у ростовчанина оказалась симптомом опухоли

34-летний мужчина обратился в городскую поликлинику № 4 в Ростове-на-Дону из-за мучивших его болей в области пояснично-крестцового отдела позвоночника, против которых не помогали нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) в течение нескольких недель. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Ростовской области в своём телеграм-канале.

В медучреждении врач-невролог Мария Ведяшко назначила пациенту проведение компьютерной томографии, которая и выявила у него остеому первого крестцового позвонка — доброкачественную опухоль.

"По результатам обследования были обнаружены КТ-признаки дегенеративно-дистрофических изменений пояснично-крестцового отдела позвоночника в виде остеохондроза, начальных проявлений спондилоартроза, протрузий межпозвонковых дисков, остеома левого крыла S1", — сказано в сообщении ведомства.

Теперь мужчину направили на консультацию к онкологу и травматологу-ортопеду.