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31 марта, 13:57

Боль в спине у ростовчанина оказалась симптомом опухоли

34-летний мужчина обратился в городскую поликлинику № 4 в Ростове-на-Дону из-за мучивших его болей в области пояснично-крестцового отдела позвоночника, против которых не помогали нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) в течение нескольких недель. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Ростовской области в своём телеграм-канале.

В медучреждении врач-невролог Мария Ведяшко назначила пациенту проведение компьютерной томографии, которая и выявила у него остеому первого крестцового позвонка — доброкачественную опухоль.

"По результатам обследования были обнаружены КТ-признаки дегенеративно-дистрофических изменений пояснично-крестцового отдела позвоночника в виде остеохондроза, начальных проявлений спондилоартроза, протрузий межпозвонковых дисков, остеома левого крыла S1", — сказано в сообщении ведомства.

Теперь мужчину направили на консультацию к онкологу и травматологу-ортопеду.

Карл III вышел в свет впервые после обнаружения рака
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Ранее врач заявила, что кашель может говорить о наличии гастроэзофагеального рефлюкса. Это хроническая болезнь, при которой желудочный сок попадает в пищевод и раздражает его слизистую изнутри, что приводит к раку пищевода.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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