Найден безобидный симптом рефлюкса, который медленно ведёт к раку

Кашель, боль и першение в горле порой могут говорить о наличии гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭРБ). Это хроническая болезнь, при которой желудочный сок проникает в пищевод и раздражает его слизистую, в результате чего приводит к раку пищевода. Об этом сообщила онколог, врач-эксперт медицинской компании "СберЗдоровье" Суна Исакова в беседе с "Газетой.Ru".

Зачастую ГЭРБ преследуют характерные симптомы — изжога и отрыжка. Однако иногда заболевание может протекать с нетипичными для него признаками.

"Иногда человек может кашлять, испытывать боль или першение в горле, потому что кислота желудочного сока раздражает слизистую горла и кашлевые рецепторы. Если эти симптомы сочетаются с типичными, то диагностировать ГЭРБ гораздо проще, но в редких случаях нехарактерные симптомы могут быть единственным проявлением заболевания", — объяснила Исакова.

В этом случае для врача будут полезны данные о росте и весе пациента, режиме питания и информация о факторах, из-за которых возникает кашель и боль в горле. По словам специалиста, хронический выброс желудочного сока в пищевод многократно увеличивает шанс развития рака пищевода, поскольку его эпителий, в отличие от эпителия желудка, не имеет естественной защиты.

"Регулярное воздействие агрессивного желудочного содержимого приводит к тому, что клетки, выстилающие пищевод, трансформируются, развивается такое заболевание, как пищевод Барретта — предраковое заболевание. Если игнорировать ГЭРБ, а далее — и пищевод Барретта, в конечном итоге разовьётся рак пищевода. Процесс этот длительный и занимает более 10 лет", — предупреждает врач.