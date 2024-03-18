Врач предупредил о гепатите и синдроме Рея из-за невылеченной ветрянки

Пренебрежительное отношение к лечению ветрянки может быть причиной развития гепатита и пневмонии. При обнаружении симптомов заболевания следует сразу обратиться к специалисту, призвала педиатр Татьяна Заносова в беседе с NEWS.ru.

"Наиболее серьёзными осложнениями ВО являются: бактериальные инфекции кожи и мягких тканей, пневмония, энцефалит, синдром Рея (быстро прогрессирующая, угрожающая жизни острая энцефалопатия, сочетающаяся с поражением печени. — Прим. Life.ru) и гепатит", — предостерегает врач.

На сегодняшний день эффективное лечение против данного вируса уже изобрели, поэтому при первых подозрениях на наличие ветряной оспы необходимо обратиться к врачу, подчеркнула Заносова.