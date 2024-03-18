Регион

Уведомления отключены

18 марта, 11:32

Врач предупредил о гепатите и синдроме Рея из-за невылеченной ветрянки

Врач Заносова: Из-за ветрянки могут возникать гепатит, энцефалит и синдром Рея

Пренебрежительное отношение к лечению ветрянки может быть причиной развития гепатита и пневмонии. При обнаружении симптомов заболевания следует сразу обратиться к специалисту, призвала педиатр Татьяна Заносова в беседе с NEWS.ru.

"Наиболее серьёзными осложнениями ВО являются: бактериальные инфекции кожи и мягких тканей, пневмония, энцефалит, синдром Рея (быстро прогрессирующая, угрожающая жизни острая энцефалопатия, сочетающаяся с поражением печени. — Прим. Life.ru) и гепатит", — предостерегает врач.

На сегодняшний день эффективное лечение против данного вируса уже изобрели, поэтому при первых подозрениях на наличие ветряной оспы необходимо обратиться к врачу, подчеркнула Заносова.

Третьеклассница умерла от ветрянки, пока мать её лечила от другой болезни
Третьеклассница умерла от ветрянки, пока мать её лечила от другой болезни

Ранее россиянам рассказали, какую опасность представляют "ветряночные вечеринки" для детей. Дело в том, что заразиться этим заболеванием могут не только дети, но и взрослые, которым будет труднее переносить недуг. Но с серьёзными осложнениями из-за ветрянки можно столкнуться и в раннем возрасте, поэтому врач советует сделать прививку.

Обложка ©

Freepik

Владимир Озеров
  • Новости
  • Здоровье
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров