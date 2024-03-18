Врач предупредил о гепатите и синдроме Рея из-за невылеченной ветрянки
Врач Заносова: Из-за ветрянки могут возникать гепатит, энцефалит и синдром Рея
Пренебрежительное отношение к лечению ветрянки может быть причиной развития гепатита и пневмонии. При обнаружении симптомов заболевания следует сразу обратиться к специалисту, призвала педиатр Татьяна Заносова в беседе с NEWS.ru.
"Наиболее серьёзными осложнениями ВО являются: бактериальные инфекции кожи и мягких тканей, пневмония, энцефалит, синдром Рея (быстро прогрессирующая, угрожающая жизни острая энцефалопатия, сочетающаяся с поражением печени. — Прим. Life.ru) и гепатит", — предостерегает врач.
На сегодняшний день эффективное лечение против данного вируса уже изобрели, поэтому при первых подозрениях на наличие ветряной оспы необходимо обратиться к врачу, подчеркнула Заносова.
Ранее россиянам рассказали, какую опасность представляют "ветряночные вечеринки" для детей. Дело в том, что заразиться этим заболеванием могут не только дети, но и взрослые, которым будет труднее переносить недуг. Но с серьёзными осложнениями из-за ветрянки можно столкнуться и в раннем возрасте, поэтому врач советует сделать прививку.
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