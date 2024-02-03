Третьеклассница умерла от ветрянки, пока мать её лечила от другой болезни
Mash: Школьница из Уфы, которую лечили дома от простуды, умерла от ветрянки
Жительница Уфы больше недели лечила 10-летнюю дочь от простуды, не подозревая, что у ребёнка ветрянка. В итоге после "домашней терапии" девочка скончалась, сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, 23 января у девочки поднялась температура и начался сильный кашель. Её 38-летняя мать посчитала, что у дочери обычная простуда, поэтому решила, что сама "поставит её на ноги". В течение восьми дней женщина давала ребёнку антибиотики, сиропы от кашля, а также периодически делала ингаляции. Однако уже 31 января школьнице стало хуже. В больнице врачи настаивали на госпитализации, но сама девочка уверяла, что чувствует себя хорошо. Уфимка послушала дочь и вернулась домой, где снова дала ей лекарства. Однако на следующий день состояние школьницы ещё больше ухудшилось — и ей вызвали скорую помощь. Прибывшие на вызов медики сделали девочке укол и настояли на экстренной госпитализации, однако юная пациентка скончалась по дороге в больницу.
Позже выяснилось, что у девочки была ветряная оспа. Она бы не погибла, если бы ей вовремя назначили амбулаторное лечение. В настоящее время полицейские проводят проверку в отношении матери ребёнка.
А ранее Life.ru писал, что 12-летняя девочка умерла на приёме у стоматолога в Санкт-Петербурге. Согласно предварительной версии, причиной смерти ребёнка могла стать реакция организма на обезболивающий препарат.
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