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3 февраля, 11:07

Третьеклассница умерла от ветрянки, пока мать её лечила от другой болезни

Mash: Школьница из Уфы, которую лечили дома от простуды, умерла от ветрянки

Жительница Уфы больше недели лечила 10-летнюю дочь от простуды, не подозревая, что у ребёнка ветрянка. В итоге после "домашней терапии" девочка скончалась, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, 23 января у девочки поднялась температура и начался сильный кашель. Её 38-летняя мать посчитала, что у дочери обычная простуда, поэтому решила, что сама "поставит её на ноги". В течение восьми дней женщина давала ребёнку антибиотики, сиропы от кашля, а также периодически делала ингаляции. Однако уже 31 января школьнице стало хуже. В больнице врачи настаивали на госпитализации, но сама девочка уверяла, что чувствует себя хорошо. Уфимка послушала дочь и вернулась домой, где снова дала ей лекарства. Однако на следующий день состояние школьницы ещё больше ухудшилось — и ей вызвали скорую помощь. Прибывшие на вызов медики сделали девочке укол и настояли на экстренной госпитализации, однако юная пациентка скончалась по дороге в больницу.

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Позже выяснилось, что у девочки была ветряная оспа. Она бы не погибла, если бы ей вовремя назначили амбулаторное лечение. В настоящее время полицейские проводят проверку в отношении матери ребёнка.

А ранее Life.ru писал, что 12-летняя девочка умерла на приёме у стоматолога в Санкт-Петербурге. Согласно предварительной версии, причиной смерти ребёнка могла стать реакция организма на обезболивающий препарат.

Под Казанью девочка с синдромом Дауна умерла от пневмонии, пока мать лечила её от кашля
Под Казанью девочка с синдромом Дауна умерла от пневмонии, пока мать лечила её от кашля
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Наталья Исакова
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