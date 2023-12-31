В Красноярске трёхлетний мальчик умер в машине скорой, захлебнувшись рвотой

В Красноярске трёхлетний мальчик, захлебнувшись рвотой, умер в машине скорой помощи. Об этом сообщило издание АиФ со ссылкой на краевую прокуратуру.

Малыш заболел ещё в конце ноября. Врач скорой поставил диагноз "ОРВИ средней степени тяжести". По мнению специалиста, в госпитализации ребёнок не нуждался. Тому, однако, вскоре стало хуже, и пришлось снова вызывать медиков, которые забрали мальчика в инфекционное отделение 1-й больницы.

Там у маленького пациента обнаружили острый лакунарный тонзиллит и фарингит и предоставили родителям выбор — оставить ребёнка в стационаре или лечить дома. Мать якобы предпочла второй вариант. А уже вечером крохе снова стало плохо. Прибывшая в очередной раз скорая повезла малыша в больницу № 20, но в дороге он потерял сознание. Врачам привести его в чувство не удалось.

"Исследование трупа показало, что причиной смерти малолетнего явилась механическая асфиксия в результате закрытия дыхательных путей содержимым желудка", — процитировало издание представителя прокуратуры.

На сотрудников скорой помощи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ведётся следствие.