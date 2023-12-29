12-летняя девочка умерла на приёме у стоматолога в Петербурге

Девочка вместе с отцом пришла на приём в клинику "Дунай" на улице Тамбасова в Красносельском районе. Час назад она умерла прямо в кабинете зубного врача.

Согласно предварительной версии, причиной смерти ребёнка могла стать реакция организма на обезболивающий препарат. Это теперь предстоит определить экспертам после вскрытия. В настоящее время в клинике работает полиция.

Ранее Лайф рассказывал, как в Сызрани 18-летний парень попал в больницу с ножевым ранением, однако умер от совершенно другой болезни. Врачи поставили пациенту "цирроз печени", которого у него никогда не было. При этом дело полиция заводить не стала. Убитая горем мать погибшего не смогла ничего добиться от правоохранителей и решила предать историю огласке. Теперь дело находится на контроле у главы СК.