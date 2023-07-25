Режиссёр "Улицы разбитых фонарей" умер на приёме у врача
Режиссёр "Улицы разбитых фонарей" Михаил Мамедов скончался на приёме у врача
Михаил Мамедов. Фото © kino-teatr.ru / Yevgeniya
В Москве на приёме у врача скончался 71-летний режиссёр сериала "Улицы разбитых фонарей" Михаил Мамедов. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 24 июля примерно в 15:00 Мамедов вместе с женой Людмилой пришли на приём к врачу в поликлинику в Рижском проезде. Прямо там у него прихватило сердце, экстренно прибывшая бригада скорой помощи ничего не смогла сделать. По предварительным данным, смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности.
Михаил Мамедов — заслуженный деятель искусств России. Он работал режиссёром в театре имени Маяковского и "Театре Луны". Трудился над такими фильмами, как "Паутина –1. Расплата", "Улицы разбитых фонарей – 8. Карта смерти", "Такова жизнь" и "Неистовый, яростный, бешеный…".
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