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25 июля, 17:52
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Режиссёр "Улицы разбитых фонарей" умер на приёме у врача

Режиссёр "Улицы разбитых фонарей" Михаил Мамедов скончался на приёме у врача

<p>Михаил Мамедов. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/director/ros/42045/foto/791068/#foto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru / Yevgeniya</a></p>

Михаил Мамедов. Фото © kino-teatr.ru / Yevgeniya

В Москве на приёме у врача скончался 71-летний режиссёр сериала "Улицы разбитых фонарей" Михаил Мамедов. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 24 июля примерно в 15:00 Мамедов вместе с женой Людмилой пришли на приём к врачу в поликлинику в Рижском проезде. Прямо там у него прихватило сердце, экстренно прибывшая бригада скорой помощи ничего не смогла сделать. По предварительным данным, смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности.

Михаил Мамедов — заслуженный деятель искусств России. Он работал режиссёром в театре имени Маяковского и "Театре Луны". Трудился над такими фильмами, как "Паутина –1. Расплата", "Улицы разбитых фонарей – 8. Карта смерти", "Такова жизнь" и "Неистовый, яростный, бешеный…".

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Андрей Григорьев
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