Россиян предупредили об опасности "ветряночных вечеринок" для детей

Мамочка из Московской области опубликовала в Сети пост с необычной просьбой: она просит заразить её маленькую дочь ветрянкой, чтобы та побыстрее приобрела иммунитет. Данный метод, который получил название "ветряночная вечеринка", действительно был популярен в советские годы, однако он несёт серьёзную опасность. Об этом в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказала заведующая амбулаторией Видновской больницы Айслу Каримова.

Медик пояснила, что заразиться ветрянкой не трудно, но намеренно искать источник заразы не стоит. Ранее не было вакцин от этой инфекции и поэтому люди прибегали к таким нестандартным методам. Но сейчас есть безопасные способы защиты от этого недуга.

"Раньше вакцин от ветрянки не было, сейчас в России их целых две. Они разрешены для детей с 12 месяцев, а в некоторых случаях и с девяти месяцев", — пояснила Каримова.

Опасность "ветряночных вечеринок" также состоит в том, что заразится могут не только дети, но и взрослые, которые переносят заболевание тяжелее. Однако серьёзные осложнения ветрянка может вызвать и в раннем возрасте. Поэтому врач рекомендует делать прививку, которая защитит, даже если контакт с больным уже был: нужно успеть её сделать в течение 72 часов после контакта.