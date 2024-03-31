Карл III вышел в свет впервые после обнаружения рака

Король Великобритании Карл III принял участие в пасхальной службе в Виндзоре. Это мероприятие стало для английского монарха первым после обнаружения у него онкологического заболевания. Об этом 31 марта сообщил телеканал Sky News.

Карл III вместе со своей супругой королевой Камиллой появился в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Он стал участником службы в качестве номинального главы Англиканской церкви. Телеканал полагает, что появление Карла III на публичном мероприятии говорит о том, что король теперь возвращается к своим рабочим обязанностям.