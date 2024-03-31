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31 марта, 12:45

Карл III вышел в свет впервые после обнаружения рака

Sky News: Карл III с супругой приняли участие в пасхальной службе в Виндзоре

Карл III. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Карл III. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Король Великобритании Карл III принял участие в пасхальной службе в Виндзоре. Это мероприятие стало для английского монарха первым после обнаружения у него онкологического заболевания. Об этом 31 марта сообщил телеканал Sky News.

Карл III вместе со своей супругой королевой Камиллой появился в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Он стал участником службы в качестве номинального главы Англиканской церкви. Телеканал полагает, что появление Карла III на публичном мероприятии говорит о том, что король теперь возвращается к своим рабочим обязанностям.

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Напомним, 5 февраля стало известно, что у английского короля обнаружен рак. А 18 марта в российском сегменте Интернета и вовсе появилась новость о смерти Карла III, который в последнее время лечится от онкологии. Однако слухи были опровергнуты представителями Букингемского дворца, которые заявили, что английский монарх продолжает исполнять свои рабочие обязанности и заниматься частными делами.

Владимир Озеров
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