Карл III вышел в свет впервые после обнаружения рака
Sky News: Карл III с супругой приняли участие в пасхальной службе в Виндзоре
Карл III. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Король Великобритании Карл III принял участие в пасхальной службе в Виндзоре. Это мероприятие стало для английского монарха первым после обнаружения у него онкологического заболевания. Об этом 31 марта сообщил телеканал Sky News.
Карл III вместе со своей супругой королевой Камиллой появился в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Он стал участником службы в качестве номинального главы Англиканской церкви. Телеканал полагает, что появление Карла III на публичном мероприятии говорит о том, что король теперь возвращается к своим рабочим обязанностям.
Напомним, 5 февраля стало известно, что у английского короля обнаружен рак. А 18 марта в российском сегменте Интернета и вовсе появилась новость о смерти Карла III, который в последнее время лечится от онкологии. Однако слухи были опровергнуты представителями Букингемского дворца, которые заявили, что английский монарх продолжает исполнять свои рабочие обязанности и заниматься частными делами.