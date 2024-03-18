Букингемский дворец поставил точку в слухах о смерти Карла III
Букингемский дворец: Король Карл III продолжает исполнять рабочие обязанности
Король Великобритании Карл III. Фото © ТАСС / Zuma / Jonathan Brady
Канцелярия британского короля Карла III выступила с опровержением сообщений о смерти монарха, которые появились в ряде СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение из Букингемского дворца.
"Мы рады подтвердить, что король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами", — заявили в канцелярии короля Великобритании.
Сегодня в СМИ появились сообщения о смерти Короля Великобритании Карла III. В пользу этого приводился аргумент о том, что у монарха ранее было обнаружено онкологическое заболевание. При этом никаких фактов издания не приводили, кроме некоего документа сомнительного происхождения.