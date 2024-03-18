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18 марта, 13:02

Букингемский дворец поставил точку в слухах о смерти Карла III

Букингемский дворец: Король Карл III продолжает исполнять рабочие обязанности

Король Великобритании Карл III. Фото © ТАСС / Zuma / Jonathan Brady

Король Великобритании Карл III. Фото © ТАСС / Zuma / Jonathan Brady

Канцелярия британского короля Карла III выступила с опровержением сообщений о смерти монарха, которые появились в ряде СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение из Букингемского дворца.

"Мы рады подтвердить, что король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами", — заявили в канцелярии короля Великобритании.

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Сегодня в СМИ появились сообщения о смерти Короля Великобритании Карла III. В пользу этого приводился аргумент о том, что у монарха ранее было обнаружено онкологическое заболевание. При этом никаких фактов издания не приводили, кроме некоего документа сомнительного происхождения.

Владимир Озеров
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