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В Рунете "похоронили" Карла III

Фейковый документ о смерти Карла III распространился в Сети

18 марта, 12:02
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Король Великобритании Карл III читает письма с пожеланиями здоровья в Букингемском дворце. Фото © ТАСС / Zuma

Король Великобритании Карл III читает письма с пожеланиями здоровья в Букингемском дворце. Фото © ТАСС / Zuma

Российский сегмент Интернета всколыхнула новость о смерти короля Великобритании Карла III. СМИ и паблики ссылались на некий документ, якобы опубликованный Букингемским дворцом. Однако этот документ оказался фейком.

На самом деле никаких подобных заявлений Букингемский дворец не делал, соцсети королевской семьи молчат, как, впрочем, и британские СМИ.

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Напомним, что подобные слухи распространились на фоне тяжёлой болезни короля. Об онкологическом заболевании Карла III стало известно 5 февраля. Диагностировать рак удалось на ранней стадии. Сам король вышел на связь лишь спустя несколько дней, поблагодарив всех неравнодушных за поддержку. Позже СМИ узнали, что в Великобритании даже разработали план на случай смерти и государственных похорон Карла III.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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