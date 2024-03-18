В Рунете "похоронили" Карла III
Фейковый документ о смерти Карла III распространился в Сети
Король Великобритании Карл III читает письма с пожеланиями здоровья в Букингемском дворце. Фото © ТАСС / Zuma
Российский сегмент Интернета всколыхнула новость о смерти короля Великобритании Карла III. СМИ и паблики ссылались на некий документ, якобы опубликованный Букингемским дворцом. Однако этот документ оказался фейком.
На самом деле никаких подобных заявлений Букингемский дворец не делал, соцсети королевской семьи молчат, как, впрочем, и британские СМИ.
Напомним, что подобные слухи распространились на фоне тяжёлой болезни короля. Об онкологическом заболевании Карла III стало известно 5 февраля. Диагностировать рак удалось на ранней стадии. Сам король вышел на связь лишь спустя несколько дней, поблагодарив всех неравнодушных за поддержку. Позже СМИ узнали, что в Великобритании даже разработали план на случай смерти и государственных похорон Карла III.