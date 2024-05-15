Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 10:21

Мурашко прояснил ситуацию со списком "запрещённых" лекарств" для водителей

Мурашко назвал предупредительным список запрещённых лекарств для водителей

Появившийся в Сети перечень лекарств, которые, как заявлялось, запрещено принимать водителям, несёт только предупредительный характер. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Этот список не носит никакого нормативного регулирования. Это выборка, которую делали эксперты из инструкций препаратов", — отметил он в беседе с журналистами в среду, 15 мая.

Как сообщал Life.ru, ранее по СМИ и соцсетям разошёлся перечень безрецептурных препаратов, которые якобы запрещено принимать водителю. Среди них "Супрастин", "Спазмалгон", "Корвалол", "Кетанов", "Солпадеин", "Максиколд", "Терафлю", "Антигриппин", "Фервекс". Утверждалось, что за их употребление можно остаться без прав и получить штраф 30 тысяч рублей. В Минздраве РФ опровергли запрет, но предупредили, что ряд лекарств провоцирует сонливость и снижает быстроту реакции.

Водители нашли лазейку, помогающую вернуть права после езды "под лекарствами"
Водители нашли лазейку, помогающую вернуть права после езды "под лекарствами"
Обложка ©

Unsplash / Myriam Zilles

Никита Осипов
  • Новости
  • Михаил Мурашко
  • Минздрав РФ
  • Общество
  • Авто
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров