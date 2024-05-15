Мурашко прояснил ситуацию со списком "запрещённых" лекарств" для водителей

Появившийся в Сети перечень лекарств, которые, как заявлялось, запрещено принимать водителям, несёт только предупредительный характер. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Этот список не носит никакого нормативного регулирования. Это выборка, которую делали эксперты из инструкций препаратов", — отметил он в беседе с журналистами в среду, 15 мая.

Как сообщал Life.ru, ранее по СМИ и соцсетям разошёлся перечень безрецептурных препаратов, которые якобы запрещено принимать водителю. Среди них "Супрастин", "Спазмалгон", "Корвалол", "Кетанов", "Солпадеин", "Максиколд", "Терафлю", "Антигриппин", "Фервекс". Утверждалось, что за их употребление можно остаться без прав и получить штраф 30 тысяч рублей. В Минздраве РФ опровергли запрет, но предупредили, что ряд лекарств провоцирует сонливость и снижает быстроту реакции.