Водители нашли лазейку, помогающую вернуть права после езды "под лекарствами"

Россияне придумали, как вернуть водительские права, изъятые после езды под воздействием лекарств, которые плохо влияют на реакцию и внимание. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Согласно ПДД, водители не могут управлять автомобилем в таком состоянии, и до ноября прошлого года суды лишали граждан прав, если у них находили следы ненаркотических и непсихотропных препаратов. После этого Конституционный суд запретил за это наказывать автолюбителей, поскольку формально в КоАП нет соответствующей нормы.

Между тем, россияне решили воспользоваться временным запретом для возвращения отобранных документов. Верховный суд со ссылкой на Конституционный суд уже отменил несколько решений о лишении прав водителей, которые были наказаны за приём сильнодействующих анальгетиков и препаратов для лечения эпилепсии.

"После прошлогоднего ноябрьского постановления КС у водителей появился шанс на отмену лишения прав. Поскольку предельных сроков для обжалования уже вступивших в силу постановлений нет, многие водители имеют шансы на успех", — подчеркнул адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько.

Этим летом правительство внесло уточняющие поправки в Административный кодекс, чтобы прекратить эту практику, однако они ещё не рассматривались. Кабмин планирует создать конкретный список препаратов и медикаментов, которые несовместимы с вождением.