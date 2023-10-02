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2 октября, 05:48

Водители нашли лазейку, помогающую вернуть права после езды "под лекарствами"

"Ъ": Водители нашли способ возвращать права после езды "под лекарствами"

Россияне придумали, как вернуть водительские права, изъятые после езды под воздействием лекарств, которые плохо влияют на реакцию и внимание. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Согласно ПДД, водители не могут управлять автомобилем в таком состоянии, и до ноября прошлого года суды лишали граждан прав, если у них находили следы ненаркотических и непсихотропных препаратов. После этого Конституционный суд запретил за это наказывать автолюбителей, поскольку формально в КоАП нет соответствующей нормы.

Между тем, россияне решили воспользоваться временным запретом для возвращения отобранных документов. Верховный суд со ссылкой на Конституционный суд уже отменил несколько решений о лишении прав водителей, которые были наказаны за приём сильнодействующих анальгетиков и препаратов для лечения эпилепсии.

"После прошлогоднего ноябрьского постановления КС у водителей появился шанс на отмену лишения прав. Поскольку предельных сроков для обжалования уже вступивших в силу постановлений нет, многие водители имеют шансы на успех", — подчеркнул адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько.

Этим летом правительство внесло уточняющие поправки в Административный кодекс, чтобы прекратить эту практику, однако они ещё не рассматривались. Кабмин планирует создать конкретный список препаратов и медикаментов, которые несовместимы с вождением.

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А ранее Лайф рассказывал о пяти правилах общения с сотрудниками Дорожно-патрульной службы, нарушение которых может грозить даже тюрьмой. Во-первых, необходимо помнить о своих правах и обязанностях. Каждый водитель должен знать ПДД и и основы административного законодательства в вопросе регулирования правонарушений в сфере дорожного движения.

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Freepik

Николь Вербер
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