Названы пять правил общения с ДПС, нарушение которых может грозить даже тюрьмой

Остановка сотрудниками ДПС является рядовым случаем в жизни любого автолюбителя, однако важно знать ряд тонкостей, чтобы при общении со стражем порядка не наделать грубых ошибок. Их Лайфу перечислил адвокат Филипп Наставшев. Во-первых, предупредил он, необходимо помнить о своих правах и обязанностях.

"Каждый водитель должен в совершенстве знать Правила дорожного движения и основы административного законодательства в вопросе регулирования правонарушений в сфере дорожного движения. Лишь в этом случае вы сможете общаться с сотрудником ГИБДД, отстаивая свои интересы. Спорить с полицейскими без знания ПДД и КоАП бессмысленно", — указал собеседник.

Во-вторых, водитель должен помнить, что всегда имеет полное право знать, по какой причине был остановлен. На этот вопрос сотрудник ДПС обязан дать нормальный ответ и, уже исходя из этого, следует продолжать диалог.

В-третьих, добавил юрист, не нужно выходить навстречу инспектору. Так, он сам обязан подойти к автомобилю, а также попросить предъявить документы и выйти наружу. К тому же, столь резвое поведение может спровоцировать аварийную ситуацию.

В-четвёртых, водителю не следует соглашаться с "нарушением" и подписывать протокол, если он уверен в своей невиновности. Адвокат призвал не бояться настаивать на своей правоте и защищать её даже в суде. Однако важнейшее правило, нарушение которого может грозить реальными проблемами с законом, — не пытаться прибегнуть к коррупционному решению проблемы.

"Самое опасное — предлагать взятку сотруднику полиции. Этим вы сразу превращаете себя из нарушителя ПДД, совершившего административное правонарушение, в уголовного преступника. За дачу взятки предусмотрена уголовная ответственность по ст. 291 УК РФ. Вы вполне можете получить реальный срок лишения свободы, но и без него уголовная судимость гарантирована", — заключил Наставшев.