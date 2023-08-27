Юрист рассказала, как избавиться от спамеров раз и навсегда

Многие россияне сталкиваются с навязчивыми предложениями товаров и услуг по телефону. Ничуть не стесняясь, спамеры звонят в любое время и предлагают совершенно ненужные вещи. О том, как бороться с рекламными звонками и можно ли за это привлечь к ответственности, в беседе с Лайфом рассказала адвокат Анастасия Душаева.

Адвокат Анастасия Душаева. Фото © Предоставлено Лайфу

"Российское антимонопольное законодательство предусматривает, что для получения телефонных звонков или рекламных сообщений иного характера потребитель товаров и услуг должен дать согласие на рассылку рекламы. Если этого согласия нет, то телефонные звонки являются незаконными, что подтверждается ч. 1 ст. 18 ФЗ "О рекламе", — пояснила эксперт.

Более того, сам клиент не должен доказывать, что не давал согласия на рассылку рекламных сообщений, всё бремя доказывания лежит на рекламодателе. Для того чтобы расправиться с надоедающими рекламными сообщениями или звонками, во-первых, нужно написать заявление в территориальное подразделение Федеральной антимонопольной службы и изложить суть проблемы.

После этого ФАС выносит решение оштрафовать назойливого рекламодателя. В некоторых случаях это решается через судебные процессы, однако суды при наличии аргументации обычно принимают сторону ФАС и потребителей, а не рекламодателей. При этом размер штрафа за подобные правонарушения составляет от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Однако в большинстве случаев граждане продолжают жаловаться на назойливых рекламодателей друг другу "на кухне" или в социальных сетях. Это неправильная позиция, ведь чем выше будет активность граждан по подаче заявлений в органы ФАС, тем скорее рекламодатели поймут, что рассылка без согласия её получателей приводит к дополнительным расходам, и начнут отказываться от подобной практики.