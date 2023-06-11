Аналитик рассказал, как временно избавиться от звонков спамеров

Временно избавиться от надоедливых звонков с рекламой возможно при смене номера телефона. Подробнее об этом рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с агентством "Прайм".

Эксперт объяснил, что полностью удалить себя из всех баз невозможно, ведь неизвестно, сколько существует публичных и непубличных источников, в которых вы находитесь. По его словам, иногда люди сами себя вносят в них, в том числе и при оформлении карт лояльности или при регистрации в соцсетях. И в этих случаях можно себя удалить из баз.

Сложнее в случаях, когда нужно оставить номер телефона в организации. Например, он есть у операторов банковских структур, в бюро кредитных историй при оформлении кредита. И эти базы продаются повсюду, в том числе в Даркнете, откуда человек не сможет ничего удалить. И временно защитить себя от звонков получится при смене номера телефона, если он создан недавно.

"Но через некоторое время так или иначе обновления базы будут, и ваш телефон появится в возможной спам-рассылке", — предупредил Кусков.

Следовательно, лучший способ защитить себя от надоедливых звонков — никогда не оставлять номер телефона. При желании пользоваться рекламными обновлениями можно приобрести отдельную сим-карту.