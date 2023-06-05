Россиянам перечислили способы, которые помогут разоблачить телефонного мошенника

Существует несколько способов разоблачить телефонных мошенников. О них в беседе с радио Sputnik рассказал руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко. По его словам, самым действенным из этих способов является использование кодового слова.

Эксперт отметил, что в основном персональные данные попадают из-за слива базы данных онлайн-магазинов и служб доставки еды. Но можно использовать вымышленное имя при обращении в такие сервисы.

"Что получится, например, если вы закажете доставку еды и назовёте себя при этом Иваном Ивановичем Ивановым? Допустим, база данных в Сеть утекла, там был ваш настоящий номер телефона, но вы были там зарегистрированы как Иван Иванович Иванов. Соответственно, вам позвонили, назвали вас Иваном Ивановичем Ивановым и вы тут же понимаете, что это мошенник", — объяснил Пащенко.

Также бывают случаи, когда мошенники представляются родственниками потенциальной жертвы и говорят, что с ними якобы случилось несчастье, и просят денег. В такие моменты эксперт рекомендует сбросить звонок и вбить номер телефона в поисковую систему. Результаты покажут, кто был на том конце провода. Также можно попросить собеседника сделать видеозвонок. Он может сослаться на то, что находится в состоянии аффекта и не может показать себя на камеру, но не нужно этому верить, подчёркивает Пащенко.

Кроме того, он объяснил, что злоумышленники могут принимать меры предосторожности, поэтому человек, от лица которого звонит мошенник, может и в самом деле не отвечать на ваш звонок. По словам Пащенко, разоблачить аферистов можно с помощью кодового слова, которое заранее нужно согласовать с близкими.

"Например, договариваемся, что если попадаем в серьёзную ситуацию, то наше кодовое слово будет такое-то. Причём выбрать надо такое слово, чтобы его легко было запомнить. Когда вы попросите назвать кодовое слово, а вам скажут, что не помнят его, вы будете знать, что так быть не может", — рассказал эксперт.