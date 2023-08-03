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3 августа, 10:05

Россиян могут снова начать штрафовать за превышение средней скорости

"Ъ": В России хотят вернуть штраф за превышение средней скорости

В России предложили вернуть штраф для водителей за превышение средней скорости, который был отменён два года назад решением ГИБДД. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Так, речь идёт фактически о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами. После отмены штрафа Минтранс учёл все замечания и разработал проект поправок к ПДД. Планируется, что в правилах появится термин "средняя скорость движения транспортного средства".

Согласно п. 10.1 ПДД, водителя обяжут ехать как с мгновенной скоростью, не превышающей "установленного ограничения", так и со средней, не нарушая лимитов. Причём штрафовать будут не только гонщиков, но и тех, кто едет слишком медленно, поскольку движение на автомагистрали ниже 40 километров в час запрещено.

На штраф и риск: Большинство россиян до сих пор не разобрались в новых ПДД

На штраф и риск: Большинство россиян до сих пор не разобрались в новых ПДД

А ранее Лайф рассказывал, что в России электронные водительские права хотят приравнять к бумажным. Соответствующий проект готовила ГИБДД совместно с Минтрансом. Благодаря нововведению электронные документы будут официально признаны.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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