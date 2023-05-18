На штраф и риск: Большинство россиян до сих пор не разобрались в новых ПДД

Многие россияне так и не смогли усвоить новые правила дорожного движения, которые вступили в силу с 1 марта. Самым сложным для запоминания оказался принцип движения на круговом перекрёстке. Это в ходе опроса выяснила компания "Группа Ренессанс страхование" и сервис по проверке и подбору автомобилей "Автокод". Интересными данными эксперты поделились с Лайфом.

Исследование показало, что вопрос о правилах движения по круговому перекрёстку чаще всего ставит в тупик миллениалов (людей в возрасте от 23 до 41 года. — Прим. Лайфа), 66% которых не смогли дать правильный ответ. В целом в новом обозначении главной дороги не разобрались 58% опрошенных.

Вторым по сложности оказался вопрос на знание о запрете остановки на островке безопасности. Неверные ответы дали более половины респондентов. В большинстве случаев (64%) ими оказывались зумеры (18–25 лет). Электронные документы, которые можно предъявлять инспектору ГИБДД, поставили в тупик 44% российских водителей, чаще в возрасте старше 59 лет (46%).

Только за первый квартал 2023 года 52% российских автомобилистов уже успели получить штраф. Больше всего нарушителей оказалось в Новосибирске (46%), Москве (42%) и Екатеринбурге (40%). Причём каждый третий из них считает административное наказание несправедливым.