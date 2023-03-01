Эксперт в пух и прах разнёс новое правило проезда по круговым перекрёсткам: Хуже предыдущего

Автоэксперт Игорь Моржаретто критически высказался о новой редакции Правил дорожного движения (ПДД), в которой изменился приоритет проезда по круговым перекрёсткам. Он отметил, что данное правило редактируется уже в четвёртый раз и, вероятнее всего, его перепишут и в пятый.

"Решили изменить старое советское правило, когда преимущество было у того, кто въезжает на круг. Поэтапно решили изменить на правило, принятое во всём мире, — круг является главным, и, въезжая на него, ты должен уступить дорогу. Это не чья-то прихоть, это закон физики — таким образом круг проезжается быстрее, и пробки не возникают", — сказал Моржаретто в беседе с телеканалом "Звезда".

По его словам, в России первые редакции изменённых правил были неудачными. А нынешняя, четвёртая формулировка, считает эксперт, оказалась ещё хуже предыдущей, так как авторы внесли определение о преимуществе едущих по главной дороге.

"Правило, с моей точки зрения, должно звучать так: круг — главный, если въезжаешь на круг — уступаешь дорогу, если нет других знаков, — заключил собеседник телеканала.