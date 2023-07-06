Электронные водительские права приравняют к бумажным

Руководитель ГИБДД Михаил Черников заявил, что Госавтоинспекция совместно с Минтрансом готовит проект постановления об уравнивании цифровых и бумажных водительских документов.

"Мы готовим вместе с Минтрансом постановление правительства о внесении изменений в ПДД для того, чтобы документы в электронном виде признавать наравне с бумажными", — отметил он в ходе пресс-конференции, добавив, что это позволит признать электронные документы официально.