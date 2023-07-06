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6 июля, 11:03
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Электронные водительские права приравняют к бумажным

ГИБДД готовит проект об уравнивании цифровых и бумажных водительских прав

Руководитель ГИБДД Михаил Черников заявил, что Госавтоинспекция совместно с Минтрансом готовит проект постановления об уравнивании цифровых и бумажных водительских документов.

"Мы готовим вместе с Минтрансом постановление правительства о внесении изменений в ПДД для того, чтобы документы в электронном виде признавать наравне с бумажными", — отметил он в ходе пресс-конференции, добавив, что это позволит признать электронные документы официально.

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Ранее глава ГИБДД Черников заявил, что говорить о введении прав на управление электросамокатами пока рано. Тем не менее он высказался за урегулирование вопроса, если речь идёт о транспорте с "высокими динамическими характеристиками".

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Никита Осипов
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