Электронные водительские права приравняют к бумажным
ГИБДД готовит проект об уравнивании цифровых и бумажных водительских прав
Руководитель ГИБДД Михаил Черников заявил, что Госавтоинспекция совместно с Минтрансом готовит проект постановления об уравнивании цифровых и бумажных водительских документов.
"Мы готовим вместе с Минтрансом постановление правительства о внесении изменений в ПДД для того, чтобы документы в электронном виде признавать наравне с бумажными", — отметил он в ходе пресс-конференции, добавив, что это позволит признать электронные документы официально.
Ранее глава ГИБДД Черников заявил, что говорить о введении прав на управление электросамокатами пока рано. Тем не менее он высказался за урегулирование вопроса, если речь идёт о транспорте с "высокими динамическими характеристиками".
ТАСС / Вячеслав Прокофьев