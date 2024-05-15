Минздрав опроверг запрет на опубликованный в Сети список лекарств для водителей

Распространяемый в соцсетях перечень лекарственных препаратов, после приёма которых якобы запрещено управлять транспортным средством, носит информационный характер, санкции за их употребление законодательно не установлены. Об этом сообщил Минздрав России.

"Официально заявляем: представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение", — информировало ведомство в телеграм-канале.

Ранее в Сети разошёлся список безрецептурных лекарств, которые запрещено принимать водителю. Большинство из них популярные: "Супрастин", "Спазмалгон", "Корвалол", "Кетанов", "Солпадеин", "Максиколд", "Терафлю", "Антигриппин", "Фервекс" и пр. Сообщалось, что за их употребление можно лишиться прав и 30 тысяч рублей в придачу.

"Представленный список лекарств, содержащих седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и/или этиловый спирт и т.д., носит информационный характер", — написала пресс-служба Минздрава.

Тем не менее в ведомстве предупредили, что некоторые препараты вызывают сонливость и снижают быстроту реакции, из-за чего после их приёма настоятельно не рекомендуется садиться за руль. Информацию о конкретном лекарственном средстве можно прочитать в инструкции по его применению.