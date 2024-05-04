Минздрав предупредил о риске тяжёлых кожных болезней из-за приёма ибупрофена

Министерство здравоохранения РФ рекомендует производителям препаратов с ибупрофеном отредактировать инструкции к применению, добавив туда новые побочные эффекты. Об этом сказано в сообщении ведомства, опубликованном в государственном реестре лекарственных средств.

"Для препаратов с международным непатентованным наименованием (МНН) ибупрофен для наружного применения в разделе 4.8 "Нежелательные реакции" общей характеристики лекарственного препарата (ОХЛП) и 4 "Возможные нежелательные реакции" листка-вкладыша необходимо дополнить информацией о рисках развития тяжёлых кожных реакций", — сказано в письме.

Среди кожных болезней выделяются эритема мультиформная, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса – Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, ОКЕ8 8-синдром, острый генерализованный экзантематозный пустулёз. При системном применении ибупрофена может также быть спровоцировано появление синдрома Коуниса, говорится в тексте документа.