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25 апреля, 06:59

В России больше не будут назначать антибиотики при ОРВИ

Минздрав исключил антибиотики из нового стандарта медицинской помощи при ОРВИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Министерство здравоохранения России исключило антибиотики из нового стандарта медицинской помощи при ОРВИ. Это следует из приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ расширяет перечень услуг, которые могут назначить для диагностики этого заболевания. Так, помимо консультации у инфекциониста, кардиолога, невролога, оториноларинголога и терапевта, теперь возможно получить помощь акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога.

Что касается антибиотиков, то из стандарта исключены зарегистрированные в России наименования, однако добавлены другие препараты, в том числе "Кагоцел". А в список инструментальных методов лечения включена пульсоксиметрия — процедура, позволяющая определить уровень насыщения крови кислородом.

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Ранее Минздрав сообщил о регистрации не имеющего аналогов в мире препарата "Фтортиазинон", предназначенного для лечения осложнённых инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами. Уникальное лекарство обладает широким спектром действия и высокой эффективностью.

Матвей Константинов
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