В России зарегистрирован препарат для лечения осложнённых инфекций

Как уточнили в министерстве, у препарата нет никаких аналогов во всём мире, он обладает широким спектром действия и является эффективным в отношении антибиотикоустойчивых бактерий.

А недавно в нашей стране разработали уникальную живую вакцину от гриппа, которая называется "Вектор Вак Квадри". Это культуральный препарат, в состав которого входят настоящие естественные микроорганизмы. Как пояснили в Роспотребнадзоре, разработчики наконец отошли от куриных эмбрионов и включили интраназальное введение. По словам специалистов, к тому же это экономически более выгодное производство, чем уже принятое.