В России зарегистрирован препарат для лечения осложнённых инфекций
Минздрав сообщил о регистрации препарата для борьбы с антибиотикорезистентностью
Российское Министерство здравоохранения сообщило о регистрации препарата Центра имени Н.Ф. Гамалеи "Фтортиазинон". Как пояснили в пресс-службе ведомства, это антибактериальное лекарство в форме таблеток для лечения осложнённых инфекций.
"Уникальная разработка российских учёных предназначена для лечения бактериальных инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами. Оценка эффективности и безопасности препарата "Фторитазинон" показала благоприятный профиль безопасности, подтверждена высокая эффективность применения препарата", — говорится в телеграм-канале Минздрава.
Как уточнили в министерстве, у препарата нет никаких аналогов во всём мире, он обладает широким спектром действия и является эффективным в отношении антибиотикоустойчивых бактерий.
А недавно в нашей стране разработали уникальную живую вакцину от гриппа, которая называется "Вектор Вак Квадри". Это культуральный препарат, в состав которого входят настоящие естественные микроорганизмы. Как пояснили в Роспотребнадзоре, разработчики наконец отошли от куриных эмбрионов и включили интраназальное введение. По словам специалистов, к тому же это экономически более выгодное производство, чем уже принятое.