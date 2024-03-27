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В России зарегистрирован препарат от ковида "Мир-19"

Минздрав выдал постоянную регистрацию на препарат от ковида "Мир-19"

27 марта, 06:56
В России зарегистрирован препарат от ковида "Мир-19". Обложка © ФМБА России

В России зарегистрирован препарат от ковида "Мир-19". Обложка © ФМБА России

Федеральное медико-биологическое агентство России зарегистрировало препарат против коронасируса "Мир-19". Доклинические и клинические исследования продемонстрировали высокую эффективность и безопасность лекарства. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФМБА.

"В конце 2023 года завершена III фаза клинических исследований препарата "Мир-19", по результатам которых Министерство здравоохранения России выдало постоянное регистрационное удостоверение лекарственного препарата для медицинского применения", — говорится в сообщении.

Мужчина за два года привился 217 раз ради "суперзащиты" от ковида. И вот что вышло
Мужчина за два года привился 217 раз ради "суперзащиты" от ковида. И вот что вышло

Напомним, что препарат разработан по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой. В беседе с Life.ru она рассказала, что "Мир-19" выпускается в форме ингаляции, поскольку считается, что это самый надёжный способ воздействия на SARS-CoV-2.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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