В России разработали уникальную живую вакцину от гриппа
Попова: Роспотребнадзор создал прототип вакцины от гриппа "Вектор Вак Квадри"
Фото © Агентство "Москва"
Специалисты Роспотребнадзора создали прототип уникальной вакцины от гриппа "Вектор Вак Квадри". Как сообщила глава ведомства Анна Попова, речь идёт о живой культуральной вакцине, то есть в её составе есть настоящие естественные микроорганизмы.
Прототип препарата уже готов, впереди доклинические исследования.
"Что даёт эта вакцина? Мы уходим от куриных эмбрионов, мы включаем интраназальное введение. И, конечно, это экономически более выгодное производство, чем принятое сегодня", — отметила Попова, выступая на Форуме будущих технологий.
Ране Life.ru писал, что петербургские учёные разработали вакцину от гриппа в виде капсулы. Её доклинические исследования ведутся на лабораторных животных. Кроме того, отечественные специалисты изобрели съедобную вакцину от гриппа, основанную на полезных кисломолочных бактериях. На вкус лекарство будет напоминать простоквашу или ряженку, при этом с консистенцией специалисты ещё не определились.