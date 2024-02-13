В России разработали уникальную живую вакцину от гриппа

Специалисты Роспотребнадзора создали прототип уникальной вакцины от гриппа "Вектор Вак Квадри". Как сообщила глава ведомства Анна Попова, речь идёт о живой культуральной вакцине, то есть в её составе есть настоящие естественные микроорганизмы.

Прототип препарата уже готов, впереди доклинические исследования.

"Что даёт эта вакцина? Мы уходим от куриных эмбрионов, мы включаем интраназальное введение. И, конечно, это экономически более выгодное производство, чем принятое сегодня", — отметила Попова, выступая на Форуме будущих технологий.