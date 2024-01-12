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Попова сообщила, что новые штаммы коронавируса за год не стали "более злыми"

12 января, 14:39
В Роспотребнадзоре отметили, что штаммы ковида "не стали более злыми". Обложка © Shutterstock

В Роспотребнадзоре отметили, что штаммы ковида "не стали более злыми". Обложка © Shutterstock

Новые подвиды коронавируса не претерпели за год значительных изменений и вряд ли представляют серьёзную опасность для россиян. Об этом рассказала журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ни один новый штамм — по крайней мере за прошедший год — не обрёл новых свойств патогенных, не стал более злым, не стал более опасным для людей", — поделилась она.

Попова подчеркнула, что уровень заболеваемости ковидом в большинстве стран Европы в семь раз выше, чем в России.

Россиян предупредили о вспышке заболеваемости гриппом и ковидом в январе
Россиян предупредили о вспышке заболеваемости гриппом и ковидом в январе

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъём заболеваемости коронавирусом, который фиксируется в России, не требует введения жёстких и обязательных ограничительных мер. Однако она напомнила, что главные "пандемийные правила" — ношение масок и мытьё рук — всё ещё работают. При этом временный порядок работы больниц для профилактики ковида продлили до 2025 года.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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