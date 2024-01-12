Попова сообщила, что новые штаммы коронавируса за год не стали "более злыми" 12 января, 14:39 В Роспотребнадзоре отметили, что штаммы ковида "не стали более злыми". Обложка © Shutterstock

Новые подвиды коронавируса не претерпели за год значительных изменений и вряд ли представляют серьёзную опасность для россиян. Об этом рассказала журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ни один новый штамм — по крайней мере за прошедший год — не обрёл новых свойств патогенных, не стал более злым, не стал более опасным для людей", — поделилась она.

Попова подчеркнула, что уровень заболеваемости ковидом в большинстве стран Европы в семь раз выше, чем в России.

Авторы Татьяна Миссуми