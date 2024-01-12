Попова сообщила, что новые штаммы коронавируса за год не стали "более злыми"
В Роспотребнадзоре отметили, что штаммы ковида "не стали более злыми". Обложка © Shutterstock
Новые подвиды коронавируса не претерпели за год значительных изменений и вряд ли представляют серьёзную опасность для россиян. Об этом рассказала журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"Ни один новый штамм — по крайней мере за прошедший год — не обрёл новых свойств патогенных, не стал более злым, не стал более опасным для людей", — поделилась она.
Попова подчеркнула, что уровень заболеваемости ковидом в большинстве стран Европы в семь раз выше, чем в России.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъём заболеваемости коронавирусом, который фиксируется в России, не требует введения жёстких и обязательных ограничительных мер. Однако она напомнила, что главные "пандемийные правила" — ношение масок и мытьё рук — всё ещё работают. При этом временный порядок работы больниц для профилактики ковида продлили до 2025 года.