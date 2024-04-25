В России зарегистрирован первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

В России зарегистрировали первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Детище российских учёных помогает полностью остановить страшное заболевание, не вызывая при этом иммуносупрессии — не угнетая иммунитет — и эффекта привыкания. После регистрации компания-производитель сможет начать выпуск лекарства. Всемирная организация здравоохранения уже присвоила ему международное непатентованное наименование "сенипрутуг".

Напомним, болезнь Бехтерева, также известная как анкилозирующий спондилит, — хроническое воспалительное аутоиммунное заболевание позвоночника и суставов. В запущенном виде она приводит к сращиванию костей друг с другом и фактически обездвиживанию человека. Также недуг поражает почки, аорту и другие внутренние органы. Ранее существующие методы лечения помогали пациентам лишь справиться с болевыми ощущениями, но не с самой болезнью. О разработке российских учёных стало известно осенью 2023 года. Препарат имеет уникальный механизм действия: моноклональное антитело BCD-180 точечно воздействует на определённые Т-лимфоциты, которые и являются причиной воспаления.